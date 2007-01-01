В Калуге у пьяного водителя арестовали машину
51-летнего мужчину за рулем «Ниссан Альмера» остановили сотрудники Госавтоинспекции на улице Железняки в ноябре прошлого года.
От освидетельствования он отказался.
Ранее этого человека уже ловили пьяным за рулём.
Теперь на машину наложили арест, её могут конфисковать. Самому автомобилисту грозит до двух лет лишения свободы, сообщили 9 марта в прокуратуре Калужской области.
