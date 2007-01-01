Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге у пьяного водителя арестовали машину
Происшествия

В Калуге у пьяного водителя арестовали машину

Дмитрий Ивьев
10.03, 08:50
0 365
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

51-летнего мужчину за рулем «Ниссан Альмера» остановили сотрудники Госавтоинспекции на улице Железняки в ноябре прошлого года.

От освидетельствования он отказался.

Ранее этого человека уже ловили пьяным за рулём.

Теперь на машину наложили арест, её могут конфисковать. Самому автомобилисту грозит до двух лет лишения свободы, сообщили 9 марта в прокуратуре Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJyYkI5ODRxQXIxalljMjNiSHU2c2c9PSIsInZhbHVlIjoiaUZuZUVYRHhneUhJV0FzRTIxUmNuVFRKeDR3OGtNRlpqZnp2SXM3TXNsT2pON0x4S2NjUXNxY3ZFVGt4alplZmRsR3E2aGhDTDF3MDIvV21FUTczUVVhODBkRFU1Yml1YnJYZUpaV0NVa0pUdExnZjlKN2dQVVpvUFlEc0JwaG16dWw0MTNoUlZsS3dmSUhDamtRZDVqQXJ2KzZ4cm9MSzJ3MnFXcEpzV3F2QjYwZW9rZUlaa2grY2J6QTBqVkVIWHNINVA5NUIxb0pMY1BsUUd5eHNIUHBmOGVudHUybWpTRG5qcS9uNnVrV1pHSUFjTkdpZEdXUWNUNDJiaWZZYWR0NnNJRDhSWlpzdkdmYzJRU2ZRSHlzNDNxa0doeDhWUkZDWUVCZ3BIK3NoKzF3SWFiMFp5OUlIcTAzYUR6Ump1VkZLWkJzZXU5NXF0K1NQSG10VUR2eGMySUhteEpCZXVGNUs4bnBrUnhPK1M3bU1QZ1pCeGtsQWhpYUxCc2E1TFh1d0FJNmJlc0JHUzlPUk5ObVBtVGMwZWh1a0lqQmNOZHorVzFGblRMZFc5cFhTZjFheC9OK0RGczdQc2p3aSIsIm1hYyI6IjdhZjUxZGY5NWEwMzU0MjhiYWRlNTc1ODBhOTdlNmNmOTViZGIwZDYwY2VhMTMzZDJhM2YxOTEzNTBmODQxNTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVnc05TL2xjd3lWa2lrRmcwVWMrL1E9PSIsInZhbHVlIjoiUzhXWnd3dFl5QzdjbVdNUUdMSEhZWFRzeERqZmVtTjRGdVQ3VjFyMCs5UVpTYzFhNEpwU0hjV0ZkNGsvdi82OWc2MUxVdkI3dFJvb2xsYXYzNjdnQ29MWCtkMWxUWnN1Q2JxY1dlV0N1Q0RiYThPcFVYZG1NWnBIUkkvY1BHbFkrUWhCRW00TXF0cGJ2czJFTEgwZ3JUM2hlY29laWMrN3ZzcTkvTU14MTVJY3J0Q2drR2hxSmVvR3kvb0VNTE45bVBOTzhQWlEyQ25KaEg0TkxRRVhCZ2RXNXN0cVdzSzJrZkticGovYng4ajdwK3E0dW9rNzdTdzhDTWsvZW5nZE5iUHdDQTI1RzNDTGtEN1pXelE0YmhUSFRpb1RLZ1ZITnFxZUF3aVNGMnVTOHVYRmxSN21LdUdYelBOeFFITW5XemxIVERUVDVLekJxK25paGhvTFIxS3IxYisxaDZwWHV6Q3pxRjhaSUFlYi9QVXNObE8xRGs5MlpJTklveCt6YnczOURUM0s1WTV4SU5mNUdBTjFrcWlSeXE0eGpQbDhOaFR6M0ZPOENyK2pNbi9ScDVXRVA1Szg0Skx4MTN2eG53R0huTmMyT2N5R3UzZmllSlkzTzdFbWJzb240Sk9nc01JY3QrOHAySXVTMnZMSTRuNHQ3aVBVbEpianFHZ3NKZ0lvUyt1dU9GdFA1TmxRcWd5QWhzU3V3L1R4ZHFvSWdqYkFPcStaSkVpVDVpUEpiZkowZG5LV2VlYXRyeFAwV2VzZWw5dk9xZTdabDFhcmdLUTZ5cXNhc2l0cWYxQjdVU0VUOFdBSkRLc1hmajg0TUR0TGxVdVR6cmYvaWVXNCIsIm1hYyI6IjAzMzNkZGVmMjZhNjRiMGQ3MjJiNWY1ZTAwMWZlYTcyNTMwZTgzZjc2ZWY1NDE2ZjQ3M2E2NmE5MDhkM2E4MTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+