Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия На «Золотом кольце» под Калугой лобовое столкновение унесло жизнь человека
Новость дня Происшествия

На «Золотом кольце» под Калугой лобовое столкновение унесло жизнь человека

Трагедия произошла днем в понедельник, 9 марта, на территории Ферзиковского муниципального округа.
Владимир Андреев
09.03, 16:35
0 104
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На трассе «Золотое кольцо» (федеральная дорога) около 15:00 не разминулись два легковых автомобиля — Mitsubishi Lancer и Omoda S5.

Удар был такой силы, что водитель Mitsubishi погиб на месте аварии. Водитель и пассажир автомобиля Omoda с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Прокуратура Ферзиковского района координирует работу экстренных служб и полиции на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpHSUxnejJ3Vk95WGRGUTVrQzViSHc9PSIsInZhbHVlIjoiSVBDYm0rN3ZESHh6ZUV5d3hBQmFuZVNIVHdPTHJqV3NRdUNzM0k0Yyt1SzBxQ2FvQnIzVHlVV1E2UE5sL1VRODBJVllJVERaYnBGSVNvVHFFb1ZQU09oeE02MGZzMHdQbGJFZHR3dWZyWXVRaCtlUE5Wb00xTnBmaThZbW5JSUJHL0tYN2JHQUVCQjJFTHBHRWhzWEI4ZEM1YXBUMENYaERuUXRWK200akRveWlyM2NiRmlyTy9vWExiaWVuK25kcnJUdzdIbnpIbDNsakFEcFZvN2tjRGNNdjJPRXo5VkRWY29qM2pDYVg5SDQ0Y0V2a3Nmek5XRm1Gbld3SlFMOFhPUjM1b3Qzb0llQVdrVzA2T1NGWXBtbkRsbmV1Q0VxRmVlNkNVdGZ3TEtaREhSdDdBWGtqR0IwN0hqNFJKeUFMVzBEODhtU3NPSXkxRUx2ejdCdDZsNEV1TDA2SnRIM0dHanVMUlQ1ZmdidEtNTm1ITXNzMkt5TXYrQUNqWllNTjc0VGRiME9WN09iZXcxN0QwUld3RXFCWnhTNFUzQmtZTEkwZ2I4K1RuNDk1R0d0VjNtQmM3dFF6UlY4RVM3TSIsIm1hYyI6IjU5ZjJlNmNmMjkyY2Q0MDNmNTYzMjQxNGJjOWFhMDhkZGI4ODdmMzRkMzg3MmQ0OGQ1YjAyNzM3OTE4OTE2NjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5TNGhIdi9HNjVnQ3IzWURydW04eUE9PSIsInZhbHVlIjoiUWVLWU9Yd3Y3VU5CcjlxQWRRVWt3YzhxdnN0VERXcHVvUFhJNjF6RStvUFFmK2VhazBoL3FQZzRhbnh0dWhjbmRjTFhESlJrZDFmWFhWcHo5ZFZGbWVUOUxHREZIOVMrOW9iL0ZOdk9VVlY2YklTa3ZEcE1UODJVWW4wNjlyKzFwSWR6WlJ2NEN0dW1tZ0lkUFlJWVA2OHBqa3VaV2RnSDExMERtZFpNRnRKZWdNdVRJbU51OGZqS01KVnFVWjVXWGdFZmt6RktKWFlDZFVFbWhKTFExcFQ4SFkzcFRuc3ZEaU5OeHNnZXdCWE45UjRVQ0t1T0tJOEpXS1ZYMkh5S09UdS9JVEovNWdWaWdNc1pYMk1selFRYWF2ZVlFY2ZkdTJocXRUQzBjMXJLSGdJVzFQV1NWQU8vUGcreTVhemxSVmZia1ZFbEpGSXBYNHlENVVvZGVzNnIyeG5rZVMrejdzOVNEOFhTMU9pWGQvL0FuU3JRdUtzZUNBVmlPNHpWRnl2ZGk4aDJDWElycUtjdytxYytLNmtJc2x4SDJ0eFUxWlFRNEluaDRkdjY5c0w5Y3lZVEJ4cnR1R0ZPbkErQXkvVFg0K2pueGJYVTJaWFVsUWVaMThRZnNHcXA4M0plTFQ4NmNXNDRGYkxaWGJrZGtDbXJ3ZXYvcGd0Y1ZmeS9SNFRlWnRVdUwzV3AwM1daNGZqdmZ4UkFRL3JIRW5zNCtHQVhXTU8raTAyd3hlb1lKRXRnWFBGSDZ6TlVrbEtxS1FpQUFTeXE5YWFVbEhOWklDOGw5NW9KTGZ1blJvWU00WVcwRUdQbll0MEpHRHRBdUFtbEJIRlY5NWpMTkVhNCIsIm1hYyI6IjVlY2I5NDA0ZTIyNWRkNjFmZGI4Njc5MzA1M2E2YmQ0ZDE2ZDJkNDJkNTBjZmE5YTg5YmQ5MTVlYzVhNGZkMmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+