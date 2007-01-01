На «Золотом кольце» под Калугой лобовое столкновение унесло жизнь человека
Трагедия произошла днем в понедельник, 9 марта, на территории Ферзиковского муниципального округа.
На трассе «Золотое кольцо» (федеральная дорога) около 15:00 не разминулись два легковых автомобиля — Mitsubishi Lancer и Omoda S5.
Удар был такой силы, что водитель Mitsubishi погиб на месте аварии. Водитель и пассажир автомобиля Omoda с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Прокуратура Ферзиковского района координирует работу экстренных служб и полиции на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.
