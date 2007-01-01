Ночью в понедельник, 9 марта, силы ПВО уничтожили 11 БПЛА над территорией Калужской области
Вражеские беспилотники были ликвидированы в небе над Спас-Деменским, Жиздринским, Людиновским, Кировским, Барятинским, Хвастовичским муниципальными округами и Куйбышевским районом.
- На местах работают оперативные группы, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил утром губернатор Владислав Шапша.
