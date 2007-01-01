Обнинск
-1...0 °С
Главная Новости Происшествия Ночью в понедельник, 9 марта, силы ПВО уничтожили 11 БПЛА над территорией Калужской области
Новость дня Происшествия

Ночью в понедельник, 9 марта, силы ПВО уничтожили 11 БПЛА над территорией Калужской области

Владимир Андреев
09.03, 08:06
0 581
Вражеские беспилотники были ликвидированы в небе над Спас-Деменским, Жиздринским, Людиновским, Кировским, Барятинским, Хвастовичским муниципальными округами и Куйбышевским районом.

- На местах работают оперативные группы, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил утром губернатор Владислав Шапша.

