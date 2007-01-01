Обнинск
+1...+2 °С
Главная Новости Происшествия В Калуге на Максима Горького провисла кровля дома
Происшествия

В Калуге на Максима Горького провисла кровля дома

Евгения Родионова
08.03, 09:42
0 443
Об этом в субботу, 7 марта, сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

Сообщение о частичном провисании кровли жилого дома на площади 15 квадратных метров на улице Максима Горького поступило в 18 часов 55 минут.

Специалисты провели оценку материального ущерба.

Администрация городского округа восстановит кровлю.

Пострадавших нет.

