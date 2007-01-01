В Калуге на Максима Горького провисла кровля дома
Об этом в субботу, 7 марта, сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.
Сообщение о частичном провисании кровли жилого дома на площади 15 квадратных метров на улице Максима Горького поступило в 18 часов 55 минут.
Специалисты провели оценку материального ущерба.
Администрация городского округа восстановит кровлю.
Пострадавших нет.
