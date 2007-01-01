В Калужской области начались задержания после схода снега с крыш на людей

В конце прошлой недели в Калуге снег упал на девочек 12 и 13 лет на улице Пухова, а также в Кондрово на 66-летнюю женщину на улице Интернациональной.

По обоим случаям ведется расследование уголовных дел по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Медики оказали пострадавшим помощь, их жизни ничего не угрожает.

В то же время задержаны директор управляющей компании в Кондрово и начальник участка отдела по управлению многоквартирным домом по улице Пухова, сообщили вечером в пятницу, 6 марта, в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи будут добиваться их ареста на время следствия.