Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области начались задержания после схода снега с крыш на людей
Новость дня Происшествия

В Калужской области начались задержания после схода снега с крыш на людей

Дмитрий Ивьев
06.03, 21:00
0 346
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В конце прошлой недели в Калуге снег упал на девочек 12 и 13 лет на улице Пухова, а также в Кондрово на 66-летнюю женщину на улице Интернациональной.

По обоим случаям ведется расследование уголовных дел по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Медики оказали пострадавшим помощь, их жизни ничего не угрожает.

В то же время задержаны директор управляющей компании в Кондрово и начальник участка отдела по управлению многоквартирным домом по улице Пухова, сообщили вечером в пятницу, 6 марта, в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи будут добиваться их ареста на время следствия.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRCVW1wT3Y4K1Q4amZxanEwQ2dKRmc9PSIsInZhbHVlIjoiVGp4dlJpT2p2Yjl1cXpLbmdaUm85L1B4N2hIRlAyOVBwMjUxZ2tYWU1pTzNKaFBPRWNiWm9hZS9pcDRBTWRGZUc0SU0yV0MwdGovR2xFY1lHL3JKc01WSVhGNjRPTVNkcFluclMzS09icVhDemc5Rkk4U2gxMUk3TTN6NkIwSytYa2Q4R293ZHNhUHRJeFVnK2xYc0xhWVdWRHFpb0dSaGdibkxpYkNDaDg2ajBXbjN6Wk9objJ0anhWd2FNR3RlVW9tMzl5aDR5QndMdXhoRS9IeVk3T2dadUJiT0NoODFLNzB6QzVjTDRQUU1nbFhwbEZIZ1BZYWZFb3Jic0Z6c1p1c2RTZ1Bka01VbEZYYys3UlVLbmF5cm9JYjZoNkFXNktVenJSMGwrckEwdHQzTVdEWjdTd1RuWm9POWQyeW5oRHpNSUR3bEU2NUJabXd2aHJJYWpoV21oYmlSbU9wU0NQU093aldrNEU4SzBhbG1haDl6UGZjdXJNLzA2L1huODBJekJ6UUI2ZGhFRTVZcCt4MDhqZnJ4eExZSktXMEdXUGE1RDNQQmI1eWR5SW1HRHNxOXRXazV0eTUvcEhFSSIsIm1hYyI6IjliYzljZTFmMjE1NmVkOWQwMzFmNmQwOGIwNGUwZWQ3MmUyNTM5OTI3ZGZiODkxYzc2MDUwMmY1OTJjMTY5ZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZkM2FDMkg0UnJFazBWb05KcERESWc9PSIsInZhbHVlIjoiOTBweFJReGQ1bERxQzlOR1JvY1VRK01tcm5KY3VQVGV6MS9rSEV4ZWFyK29MVU9wc00zbDdjbmhOOUFrL29OK21aL0VNUW1pQVQwWGdtelVNaGFreWx0d1VNM0lLZGNyeVcrR3E1dEdJZDJjREgxVVdJL0dpcUZjeEprMUp0ejYxTzlESjZ4N2xDRmNJcHBrdHZ5cTNHUk50YVA0RVlNT3pGUmJMbG9GM0ZIT1oySDZiQUpPdjB0M0kvdHFEelFZMXZZbGtRMFc5cU0vMjlyWjF4T0dVKzg2clh5aWgwSWZ4ZG9jSDRXbDBmcU12VitESXEydU5WOXVNMXFXbHM5cko1TVk4bXVoWkNDM0ZvRWtPaWpQemR0a3gzb0VBd1YvcGtDNkdPMHVPR3VyNS9XNjV2NEhuNnkwRFlNTkcrUEZ6WGI1NXRqOW1FYW55QlZXYlVYMnNWenZpb2FseE1iNG16djdqMmh1THVjcVZvb1EvdWhPYnhVdWZvVjJ1L1k3S3dsdnF2aGZzbUlnMG9NMk1PVStxbks3bUFGTlR6ZEpyODRQTHJxUEZYU24zall4SUNSZktET3ljSlVHYWRwMVIveWdDTXM1TGNRTi9acHhtMmU5dnhDNjBHc01DVHZLbUlMWG4ydHZrSS9tTVM5WkJvN0U5OUJYbHdkb2lyeXpmOXRIci9jam5YVWdVNGppeHdkQk9rTjhBZG1JWGoxR2pic21rT3FKRnJYMC90c3VxbGpFNVVma3hzRnNWQkdDTHlzb3E0czZCbG5jcFRIZU1wQk1abkFzR1g4aWpJMjJ0KzhaOWR0Y0VHUHRTUTl1UWduaVJVYk02aTJoYXpQNyIsIm1hYyI6IjY4OGEyYmM2ZmUyZGY5MzZiZjZiZDQ4YjkwNzNkMTlmZjc2Njg3M2QwZGI0M2RlZDYwMzMyYmVjMjZhYWExOGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+