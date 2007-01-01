Две легковушки разбились в Калуге
Днём в пятницу, 6 марта, авария произошла на дороге Калуга – Воротынск в районе СНТ «Березка».
Около 16:00 там столкнулись и вылетели в кювет автомобили «Хендай Солярис» и «Шкода Октавия», рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, пострадал один человек.
Точные обстоятельства ещё устанавливаются.
