Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области сбили восемь беспилотников
Новость дня Происшествия

В Калужской области сбили восемь беспилотников

Дмитрий Ивьев
07.03, 08:41
0 181
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Это произошло в ночь на субботу, 7 марта, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО уничтожили летательные аппараты в Обнинске, Малоярославецком, Спас-Деменском, Хвастовичском и Ульяновском районах.

По предварительным данным властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

МЧС объявляло в регионе беспилотную опасность.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inp3ZnVLUy8yOUY2TzhtVjdXTUN2TWc9PSIsInZhbHVlIjoiL3M1SEZ1YUcyUXUxUFFSN2c3M2pvN2dBRkZtY1BBQkJDbFI5NmFNOTFWYlptNWlFa0l1NHZjOGlVcEVQSGlralpES2ViaDYvb3lVbDVHZXJuS1Z4VmZFcDFUS05vYko0eThzODU0NmJKb25DUEdydXkzNnpkUk1PNHlmMjlrSDlxZGlHbFdjbmR6S2hNSXc2Tk9iN1N1bC8zcGVxb0JneGpiM011K0lVZVJjeG1tQUNQV2RkRnIzVURBSmdMM3pkRkpRWi9uRGsvbU85VGxBRnMzUll2M3krOVhlTVJMeXN0dEZ4bXFVUXFUTUFtSXBESHg4dndiTFpnSVdmeVplZk9XVGcwdjROV2djSEVFcUk1c3kwSk1EM28yd0FXaUNBK0pzQkxOS3NvTmRqMXU3Z1BsbHBlOVlDcy9RYnZsbThQSUdEU28yVlowT1BlVVUvQXJnczhDZGhMRzZzdm96UGl3aEQ5SUVUSGtuSTdZN2hpRkRaZlZhYWg3djBueUprRk5mSlh1OCtkRWF1Q1JVUC9OdHBBaDhHQnkvUDdPWGJLbHkxTHFJOEtvRDdJbDNxZERFdlBrVnRqUEVxVVdTRCIsIm1hYyI6IjkwNGM3NmE1YmVhODkzODEzOTQyMDgxZTEyOTZhZWUyYmJhY2IxOWYwOGEwNTc1YWE2N2IyNzc3OTRmNzY5ZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImovV3lNZVpIeUhZUGZDZXcyOWloRUE9PSIsInZhbHVlIjoiRkFVb2IyY2p6SnRHZ2Q2Z3JEUUhhYjdBU2ZKN2hsYVczK2pHeGpFekxhL2EwcWpxVHE1RWpTUlJCZGE5TWpoR0xXNXRpN2FyRzVwYkFwTzluWUFKWmVCU2ZGdE9PMFRlQnNYemZsVXVNa1hZQVhGcFk4SXVkTzNNY2kwNDk1a2hnUFRRaHAxR09OcFVkWkQ1RWZINFo0WkF2eFNFV1E0ZUVLZVdFR2ZTZU9ReFJxeVlFZDliaFBPZDJzUzZGMkl0bDd5NlNjUnh1UWZRY1lQWVp6REZOVWo0ODY2eHpCZ2xmTE9IZVRaODlpT0w4V0lFNlNzL0N3QkxXaHBHZkpRTFNtL0FmVXF0dFJZQlRXMGh4d3JFaHpKNHo4a09NT3hld1dzS3NESUFybjRPbnNLd3dtQW5icmtEYTRVSUFTMXRWK29tcGhFMXk3VHhUQnVOZURXdkc3ZXdOOXhidnpnZEFMNVZCRm1pUzRLOHdlRVl4d3ZRTXBGWTZ1WkR6K2g1bk9Wc3RzbGQzZm9vVGtBeUtyTkxoMHZkZFUwMnJMdEc0N2VKWWJEZEJZRTgzeW5ZS0UvTHhQaU43ZjZSdkNpa09MWGVCMHZ5d20vUXI0WTUrWWtUbzdOelYwZFpNYStHanJ0cVB0dEg3bGY1TFRkK0pqWkRBL2REZkZBM0FBRkNFNWJFcWc1bzF3ZXVOTWxQbWxJRTRqM0w3Njd1a2NIUGE4WElhdmQrYlRHa0xLZ2lwUDI0UHdRTWQ0clhIQWhmRGVGZWRXbmNGZDR1Y2hSOXNqK29ncmFEeVRBVm0zdWR2V1NNa21YRFNvWFVISENsRnIrdVcyQ0RHNkpvVzhNKyIsIm1hYyI6IjE2NmYxZmU4NGRiMGYwNmFjYmJmMDZmY2MyYmZlNmUzOTQ5ZmFhOTUxYjBhZDRmMzQxZGFjZThkNWU0MjBkNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+