В Калужской области сбили восемь беспилотников
Это произошло в ночь на субботу, 7 марта, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы ПВО уничтожили летательные аппараты в Обнинске, Малоярославецком, Спас-Деменском, Хвастовичском и Ульяновском районах.
По предварительным данным властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.
МЧС объявляло в регионе беспилотную опасность.
