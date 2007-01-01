Обнинск
0...+1 °С
В Калуге сбили самокатчика
Происшествия

В Калуге сбили самокатчика

Дмитрий Ивьев
05.03, 08:40
1 745
Днём в среду, 4 марта, авария произошла на улице Суворова в областном центре, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 12:50 в районе гимназии №24 столкнулись автомобили «Хавал», «Лада» и электросамокат.

По предварительной информации, травмы получил самокатчик.

Точные обстоятельства и причины этого происшествия ещё устанавливаются.

