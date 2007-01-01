В Калуге сбили самокатчика
Днём в среду, 4 марта, авария произошла на улице Суворова в областном центре, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 12:50 в районе гимназии №24 столкнулись автомобили «Хавал», «Лада» и электросамокат.
По предварительной информации, травмы получил самокатчик.
Точные обстоятельства и причины этого происшествия ещё устанавливаются.
