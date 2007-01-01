Обнинск
Два беспилотника сбили в Калужской области
Новость дня Происшествия

Два беспилотника сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.03, 14:09
0 695
Силы ПВО уничтожили летательные аппараты утром в среду, 4 марта.

Это произошло в небе над Дзержинским районом, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, а разрушений на земле нет.

На месте работают оперативные группы.

Ранее в регионе действовала беспилотная опасность.

