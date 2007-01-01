Два беспилотника сбили в Калужской области
Силы ПВО уничтожили летательные аппараты утром в среду, 4 марта.
Это произошло в небе над Дзержинским районом, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, а разрушений на земле нет.
На месте работают оперативные группы.
Ранее в регионе действовала беспилотная опасность.
