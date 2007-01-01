Беспилотную опасность объявили в Калужской области
Сообщения об этом утром в среду, 4 марта, жителям региона разослало МЧС.
Министерство призывает калужан быть внимательными и осторожными.
Также утром Росавиация закрыла для полётов аэропорт «Калуга».
Пока власти Калужской области не сообщали о каких-либо сбитых БПЛА.
Ранее вечером в воскресенье МЧС объявляло ракетную опасность.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь