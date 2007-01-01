Обнинск
Главная Новости Происшествия Беспилотную опасность объявили в Калужской области
Происшествия

Беспилотную опасность объявили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.03, 07:52
0 240
Сообщения об этом утром в среду, 4 марта, жителям региона разослало МЧС.

Министерство призывает калужан быть внимательными и осторожными.

Также утром Росавиация закрыла для полётов аэропорт «Калуга».

Пока власти Калужской области не сообщали о каких-либо сбитых БПЛА.

Ранее вечером в воскресенье МЧС объявляло ракетную опасность.

