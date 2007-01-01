В Калуге заливает квартиру ветерана Великой Отечественной войны
Коммунальная авария произошла в доме №43/8 на улице Театральной, сообщают местные жители в соцсетях.
При этом отмечается, что в одной из квартир дома живёт 99-летний ветеран Великой Отечественной войны.
Во вторник, 3 марта, на жалобы отреагировали в прокуратуре Калужской области.
- По поручению прокуратуры области прокуратурой города Калуги организована проверка по информации в СМИ о залитии квартиры ветерана ВОВ, расположенной в многоквартирном доме по ул. Театральная областного центра, - говорится в комментарии ведомства. - По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
