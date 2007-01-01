В Калужской области завели уголовное дело после жестокого убийства собаки

Как мы уже рассказывали, этот инцидент произошёл в деревне Кабицыно Боровского района.

На запись камеры наблюдения попало, как местный житель выводит пса во двор, а потом возвращается домой с окровавленными руками. Труп животного нашли на улице с множеством ран.

Во вторник, 3 марта, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Она предполагает до трёх лет лишения свободы.

- Владелец установлен. Ведется расследование, - прокомментировали в Управлении МВД по Калужской области.