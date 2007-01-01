На обходе Калуги молодой водитель врезался в столб

Авария произошла вечером в понедельник, 2 марта, недалеко от съезда в Грабцево.

По предварительным данным полиции, 18-летний водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением и врезался в столб. После этого машина съехала в кювет и перевернулась.

Травмы получил сам автомобилист. Врачи оказали ему помощь, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.