На обходе Калуги молодой водитель врезался в столб
Авария произошла вечером в понедельник, 2 марта, недалеко от съезда в Грабцево.
По предварительным данным полиции, 18-летний водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением и врезался в столб. После этого машина съехала в кювет и перевернулась.
Травмы получил сам автомобилист. Врачи оказали ему помощь, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
