На обходе Калуги молодой водитель врезался в столб
Происшествия

На обходе Калуги молодой водитель врезался в столб

Дмитрий Ивьев
03.03, 10:59
Авария произошла вечером в понедельник, 2 марта, недалеко от съезда в Грабцево.

По предварительным данным полиции, 18-летний водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением и врезался в столб. После этого машина съехала в кювет и перевернулась.

Травмы получил сам автомобилист. Врачи оказали ему помощь, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

