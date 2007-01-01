Калужане застряли в Арабских Эмиратах из-за боевых действий

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось на минувших выходных.

Из боевых действий со стороны США, Израиля и Ирана небо над регионом закрыто для полётов.

Это уже сказалось на российских туристах, которые не могут вернуться домой. Среди них есть и люди из Калужской области, сообщил 2 марта телеканал «Ника».

В частности, сообщается, что как минимум два человека застряли в Дубае и Шардже.

Ещё несколько человек не успели попасть в Эмираты, хотя были в пути. Самолёты экстренно посадили в Минеральных Водах и Баку. Деньги за путёвки обещают вернуть.