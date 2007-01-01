Бастрыкин потребовал доклад о травмах людей из-за схода снега в Калужской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травмами, которые 1 марта получили жители Калужской области из-за падающего с крыш снега.

В Калуге на улице Пухова снег сорвался с крыши дома и травмировал двоих детей. Ребят доставили в больницу. В Кондрово, на улице Интернациональной, под лавиной снега с жилого дома оказалась местная жительница.

По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь глава СК поручил и.о. руководителя регионального следственного управления Ольге Беловой доложить о ходе расследования и о том, что именно привело к произошедшему.