Происшествия В центре Калуги сбили пожилую женщину
Происшествия

В центре Калуги сбили пожилую женщину

Дмитрий Ивьев
02.03, 11:06
0 284
Авария произошла около 14:30 в воскресенье, 1 марта, во дворе дома №27 на улице Циолковского.

По предварительной информации полиции, 33-летний водитель на «Фольксвагене Поло» двигался по двору задним ходом и сбил 74-летнюю женщину.

Пенсионерка получила травмы, рассказали в Управлении МВД по Калужской области. Врачи оказали ей помощь.

