В центре Калуги сбили пожилую женщину
Авария произошла около 14:30 в воскресенье, 1 марта, во дворе дома №27 на улице Циолковского.
По предварительной информации полиции, 33-летний водитель на «Фольксвагене Поло» двигался по двору задним ходом и сбил 74-летнюю женщину.
Пенсионерка получила травмы, рассказали в Управлении МВД по Калужской области. Врачи оказали ей помощь.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь