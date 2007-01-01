На дороге Калуга – Тула две женщины пострадали в ДТП

Стали известны причины происшествия у поворота на деревню Широково Ферзиковского района около 14:00 в воскресенье, 1 марта.

По предварительной информации, 56-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с «Опелем Зафира». От удара легковушка улетела в дорожное ограждение.

Травмы получили две пассажирки «Опеля» - 45 и 55 лет. Врачи оказали им помощь.