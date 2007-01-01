Обнинск
На дороге Калуга – Тула две женщины пострадали в ДТП
Происшествия

На дороге Калуга – Тула две женщины пострадали в ДТП

Дмитрий Ивьев
02.03, 11:59
0 382
Стали известны причины происшествия у поворота на деревню Широково Ферзиковского района около 14:00 в воскресенье, 1 марта.

По предварительной информации, 56-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с «Опелем Зафира». От удара легковушка улетела в дорожное ограждение.

Травмы получили две пассажирки «Опеля» - 45 и 55 лет. Врачи оказали им помощь.

