На дороге Калуга – Тула две женщины пострадали в ДТП
Стали известны причины происшествия у поворота на деревню Широково Ферзиковского района около 14:00 в воскресенье, 1 марта.
По предварительной информации, 56-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с «Опелем Зафира». От удара легковушка улетела в дорожное ограждение.
Травмы получили две пассажирки «Опеля» - 45 и 55 лет. Врачи оказали им помощь.
