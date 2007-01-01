Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области мужчина пострадал при пожаре
Происшествия

В Калужской области мужчина пострадал при пожаре

Дмитрий Ивьев
02.03, 07:55
0 197
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Возгорание произошло в ночь на 28 февраля в деревне Малые Козлы Перемышльского района.

Около полуночи там загорелась хозяйственная постройка.

В огне пострадал 36-летний мужчина, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

На место выезжал один расчёт спасателей.

Причины возгорания в МЧС пока не назвали.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVCQUN3Sk1MeXZwSW1HWWV1dUxUemc9PSIsInZhbHVlIjoiVFAvd3ovMHhwakdzem4vZXE4cENPdXZINmxJRUMxRVAwVkZFRGhmcXVFMW0vYU1lbmJKMk02cGhIMlJrTjM1TEdVZkNjcTZTc3N5Z05SbjJCWEs4VkZEUC9MVU1LVThZdjA1aTUwL3ZRbXJjbzZHS3htY1NkQk40VFRNN0tUc3ZCMEtOOUhMM1F0c2tHZ3M4S2w3QzZjSklpVlVzVEJxZmtSNzZlZUN1UEZvYUlIRjNwUVhibStYVnd2bGhMdWIweUJOL0lkMFUyTSsybkxOS3FsMFdmN0RUUm5LQzNXWUdsT05LaFFpY0xiSkY2R0krVXlGR043MERETFRVMWhUTjYwS0hCWkNDUUUrK1U2bGFwb25YaENHNFdWam9mUHpicFZwaWQ2V056ekRmQm9TQTBheFJCMENRSTNYZmNIeXRpbm5WcDBGdlRhdU81YmdIV3FkUGRmYTlWdUd1OG1TcHprV1NOK0phYVRDSTBUTXlvekZzOVFFVHlXNllNeUo4d3M3ZDBtMUJnTnpDdFMxSjhXNVQzM245Ykg5UCtkamlTaHR2UU54cFMrNU10aUJNL25OYmdIVWVxcnBUczNscCIsIm1hYyI6IjdmYTY2NjgwNmQxNzVmMWZmYjNhNWE3ODRhYTEzYjdiYjUyYjczMTYxNmE1YWFiODQzOWE0ZDI2NjU3Nzk5YjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5KNHYrcFY4UXRGY1VXWEhBTWszaFE9PSIsInZhbHVlIjoibndYNkhOaDNWbWJMOWc5YWo4UnIyMHR2NDVSTDVMQnRGTkF2UERkUDF2ZEs1eGNOZ0lNdDRFaDRtQXJTSXRrU1NBWnYzVjUrRVJOcUZKTDhZdHpYUDVxNUtlZTJZR0hqVE5xYU5uWDRidXVxVnh0dmpsSGxiOVUyZGdlK1l6VHpmWUV4SVliQ1c0TDlndkxyOVVxc21hQ1ZoOUQ2VXo5UEQ5WUtUMjVZNWhsYVhPSnM0ZFVIUDJ3RzRNellkbUJpMlVnaUdaRTB5OThzVWxIYVNybGhmY3RlOWlxY09PY0NRcFluNi9lcy9iVFQ4U1JwN2R4Um5CN0pLVmxPREZaaGN0Q2FGNytEMVAxWUk2eEN5WlVRWG94Y0NNbFc0dzhsemUxRTEyUzloSVJ1VDU2UVRMOUx2WmwwdThwL0VNeWlZV2dXS2NraUdJT1pUZHMzcXN3UVBDSE0zSVJKUzFJUzBOZVdmK1NETmFLSUJkbHp5eWJ5V244R3VPQmpQaG9DUnY3QlVSRnl3dzNMTmFIZTcvYm1lK3BCeW5HVXdmK0pJTVM2ZVdvc3FFWURmb3dlenlPdzlnT3daOVNHZHJjZXp3amhzWUVuZDVKSjZvSWJjam1NaEMyR01FcCtuODFrVW45KzVVUTc2KzBQdDRXUTYrMG5sTE1hTVkvZFVuUTBqdHBRcDF4NDBaWHRIN1RMWlZyU2VYVVgzN3YvL2N1WlZldEZ2R0hQeFA3cjV1MmNJWWxRZE1qdUVoOHBTaDNxa25ETWM1TVlVWUM4dytyRnd5STRIN0JoeXdtSVF3aDN4UzFyc2dVSUQ5TzNUb3grT2VON2drSFcyV2JuOHhLRiIsIm1hYyI6ImRjNzhhYjkyNTUxZWVjMzU2N2YxZjFiZTNmZTBhODNiZGI0MzFjZmE3ZGE2MTk0ZWMwZGMxN2E5ODAyYTVkNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+