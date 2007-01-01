В Калужской области мужчина пострадал при пожаре
Возгорание произошло в ночь на 28 февраля в деревне Малые Козлы Перемышльского района.
Около полуночи там загорелась хозяйственная постройка.
В огне пострадал 36-летний мужчина, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
На место выезжал один расчёт спасателей.
Причины возгорания в МЧС пока не назвали.
