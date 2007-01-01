Авария произошла на дороге Калуга – Тула
Днём в воскресенье, 1 марта, в Ферзиковском районе столкнулись «Газель» и «Опель Зафира».
Как рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области, авария произошла примерно в 14:00 у поворота на деревню Широково.
В результате ДТП есть пострадавшие люди.
Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь