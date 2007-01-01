Обнинск
Происшествия

Авария произошла на дороге Калуга – Тула

Дмитрий Ивьев
02.03, 07:54
0 183
Днём в воскресенье, 1 марта, в Ферзиковском районе столкнулись «Газель» и «Опель Зафира».

Как рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области, авария произошла примерно в 14:00 у поворота на деревню Широково.

В результате ДТП есть пострадавшие люди.

Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.

