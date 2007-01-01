В Калуге двое детей пострадали в ДТП на Южном обходе

В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла в районе пересечения с трассой на Тулу.

По предварительным данным, около 20:20 37-летний водитель «Чангана» не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, а потом – в «Субару».

Травмы получили двое детей, находившихся в «Чангане» - пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Врачи оказали им помощь.