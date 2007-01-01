Росавиация открыла аэропорт «Калуга»
Вечером в воскресенье, 1 марта, федеральное ведомство сообщило о снятии введенных ранее ограничений на полёты.
Самолётам временно нельзя было взлетать и приземляться в Грабцево из-за угрозы безопасности.
Власти региона пока не сообщали о каких-либо сбитых беспилотниках.
При этом от МЧС приходили сообщения о ракетной опасности.
