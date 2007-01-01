Обнинск
0...+1 °С
Главная Новости Происшествия Росавиация открыла аэропорт «Калуга»
Происшествия

Росавиация открыла аэропорт «Калуга»

Дмитрий Ивьев
02.03, 08:00
0 192
Вечером в воскресенье, 1 марта, федеральное ведомство сообщило о снятии введенных ранее ограничений на полёты.

Самолётам временно нельзя было взлетать и приземляться в Грабцево из-за угрозы безопасности.

Власти региона пока не сообщали о каких-либо сбитых беспилотниках.

При этом от МЧС приходили сообщения о ракетной опасности.

