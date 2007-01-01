Обнинск
Главная Новости Происшествия В Калуге рассказали о состоянии детей, на которых упал снег с крыши
Новость дня Происшествия

В Калуге рассказали о состоянии детей, на которых упал снег с крыши

Дмитрий Ивьев
02.03, 09:11
Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 1 марта, инцидент произошёл на улице Пухова.

Снег сошёл с крыши жилого дома на двоих детей 12 и 13 лет.

- Дети после обследования в областной детской больнице отпущены домой. – рассказали вечером в министерстве здравоохранения Калужской области. - Травмы не подтвердились.

Ранее прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

