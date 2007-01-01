В Калужской области мужчина погиб на строящемся заводе: завершено расследование

Завершено расследование уголовного дела о смерти работника в Дзержинском районе, сообщили в понедельник, 2 марта, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Заместитель директора строительной организации нарушил правила техники безопасности и охраны труда, допустив к разгрузке металлических конструкций на территории строящегося завода в деревне Жилетово сотрудника, не обладающего необходимой квалификацией, - пояснили в СК. - Во время проведения работ металлическая конструкция обрушилась на работника.

Пострадавшего отвезли в больницу, но от травм он всё-таки умер.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.