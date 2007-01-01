Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области мужчина погиб на строящемся заводе: завершено расследование
Происшествия

В Калужской области мужчина погиб на строящемся заводе: завершено расследование

Дмитрий Ивьев
02.03, 09:05
0 500
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Завершено расследование уголовного дела о смерти работника в Дзержинском районе, сообщили в понедельник, 2 марта, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Заместитель директора строительной организации нарушил правила техники безопасности и охраны труда, допустив к разгрузке металлических конструкций на территории строящегося завода в деревне Жилетово сотрудника, не обладающего необходимой квалификацией, - пояснили в СК. - Во время проведения работ металлическая конструкция обрушилась на работника.

Пострадавшего отвезли в больницу, но от травм он всё-таки умер.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhURzFmeGRKTDFtcUd3Q3gzL2t5YXc9PSIsInZhbHVlIjoiaUxTUTJFUFhaTCtXbFBZT29RSERpOHNCSDU5emRQWTVrZFRINmpJK3V6cml0MXUrMGxsYlZuSlhoM1dQNTd4ZFpBUVBOODZpbFhaODhkRXU4RU1ZTWNrVXdlSjJIcG1zRmlGdndDejYrNVo1cDdEQktJRFFobUcycVZBNnB6eTEybkg0cGZxb3c2TktwMGFsM0N6dXRDUjRZU0RzQldaNENWbU01TkNWeHJtNi9IdFZKQWhWV0lHbXVHQzhVb0FoK09tTitVY2Fwc3Y1QTd3bGJjYmtYS2J5V2NHOTJZemRoZ1JDNjlRcGFPNGJQOVhjWGE5VE9DbTU0Z004eGRZbVd3a1JLVUluM0ZPZGduOHMzOWp3UTJ0RDJkK2hhODgvOHIyK3ZNa0hIa1NhYzFOakMwcFB6aEFjcEJHWHgrM3lOVll5bkpLaE9mS21KTXV5MUVMVk1lRkNHMmdkbUtiYlVZMTBYTXVNS0N2NDhyTHlzV1FiR0d6eDNBbWNLUklFNGV6QlBjSm4wa0xOSlA4WC9RUmVQOUVtbXZLejFid2N6cW1rK3ZLSE5jbkJaU1FIK0Z2YWJhbGwvUWE1UFdNNiIsIm1hYyI6ImY3NDg5NmNhMDNlNWNjYjU4MmY5YmUyNTQ0MjIyZTIyOWYyNGJiZDdjNTA5MDlkYWNiYmMxMDRhMzg1Y2UwNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFGdy9ia2xRVWZnR2czMVpoY0NXYXc9PSIsInZhbHVlIjoiNVc3QWRpQUFkNVpuVWNEbkNWU0dhL0t4RkVPNzE4dVJGN3dvYXp4Z0kzdTJCVS8yTjB2OERhRlNTWnY0Um5yZU5haTZTck9CNG9Kb08zZVowOUdwc0JUVzBVb3d6cm1qOWFkMk5VdG9Md1E3UnFTeUNuekV4WUwwT3NnZFY5dUs0OWQ0OGJpcHc3MEtLUkJtZFkrTlhteXJUTG84ek11b1hxRS8yS1E3ZGpnUHF5b3pNa01QZWs0MDNMS0JzY0VGMU4yYUxVdFQ3YkxsN0IvZnNCaVhZK2NzYUNTNmtGOTNGTUwybTRsZWhmamNmMldSZkgvVkZSbHZ0clgwSisrUDFvOHBFWjZTMnpTU3pIdytHR2tVQWtkSDVNNE4yQjRpM0Y4ZHpCQmJueXFsQU1LVjgweW9GRlJoOVpXNWloVzBzempaNGM2WGZ3VmszbW84ekpGY2pFREdYREtuRmFieGd2eFdGenREWjBETG0yQTRtK0pianp5b2R0cE5YTkRjdk9GbnUvVjJOOUo3SVp0d29hL2s5cVVwTnA1WlZkcE1EdzFTNndNb3UzOFFBeERQa1Z1a0ZPNkdzR0liWndGNUR5engzOGpxbnpWQjViMFVvUmNEWHU1VU81TmFPTnRNV2FjVWVyenhqQWJZUEU3TGVQVDFIL2VsVW5saTBBRk9YTHdNdTh5Zm0yTVNlMVYwTytqUzRxWDhXMmxFS1Bzd3k0M25QUGdhaGpCVUFsWkZGTmg4Y1ZWbWh6VnIycmNITHpSWmNmVC9zaUFBMXh2ZVE5bk1aWEsxdjhhRWhhTjI3cTQwUlkrS0drTjhodzNVbEk0aDBhQzBGY09acnQ4biIsIm1hYyI6IjcwYWExMmY3OWIzNDc4M2EzM2Y5YWQyZDc5ZDFjYzYyZTAyYTAwZTJlN2M4ZmFjY2MxN2ViMzNmOWIxMTYxYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+