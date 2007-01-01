Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Кондрово снег с крыши упал на 66-летнюю женщину
Новость дня Происшествия

В Кондрово снег с крыши упал на 66-летнюю женщину

Дмитрий Ивьев
02.03, 08:36
0 550
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Инцидент произошёл в воскресенье, 1 марта, на улице Интернациональной.

Сошедший с крыши снег накрыл женщину возле подъезда.

- Женщина получает необходимую медицинскую помощь, - прокомментировали в Управлении Следственного комитета по Калужской области. - Угроза её жизни отсутствует.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
снег
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
40%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii82TjNHWFYzZXp5ZUtGbXFrYjdzZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiV1NJWE9NQmFidlljYVJPcDRRSm1wTWtDRk0xTHlhUXFsbXFHNmQ4ZjVybEg1U3REUVpBeEw1SVh0R2haS1pxQk5ZTzQrS1BDQUNWWXNwbG9JK1ZWSU93eHlvSFZ5dzFTbUcydDVYenNTSWFjcnNZVmorTTFZUEJzcW5Fd3ZMc1JtekkyQ3A2UkVwR0xrTmRDTUg1R0FVaGx3RXJ4VUFlOUVPUERHNkltcHg0S1FJSmlEY2wrTEg2RmsvOFBZZmhTVStVNjF6SUFnbnRBTUx4V1hIT2R4bExTYWpIeXpqcWM5TlcwQmQrQTNvMWo0QjdHWFFnbnd5TkhRWFk0dm00V0l2SFVQYk01Nk5Nd2NVQk1CRTlzQ0t5K1BJL1ZmU1ZNdll3QXJSaGVJZzIvRk1lTEpZN0hHNnlTWDlRTTBQUVFjNC9CZ1A0QmlIUnRQZXBBb1E1ZDA4Yk5lNm1RQ0RQUUkvQXllRWZIR2tiNURzeHFLME1jMXM3MVVIa3F5NGxQWFRKd2N4UEJIcVZKNTB6ZDE1MTkvUWxVa3p6M3NIQjFtWDZoQ25ES1loejZUUFhURHgwQVlqVUszd2I3OW4yMiIsIm1hYyI6IjgxNTliOGZmZjQ5OTA2YWIxZWI3MDU4YzUzYTk3ODQ5YThjZTliNWE0YmJmZWY5MTk3NDdkZmFiZWIwNDhkMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdkbUsyQkNXUXA3QmZRYzFRUWVndFE9PSIsInZhbHVlIjoiRTBHcjFzOUVORmdGdEUyY1F4ZldvajZibWJTUkRnb1dPV2ErYUhvYmlLaEVXMlJLWTZBSmsvZHkwelVsOUpVT29RbCs0dzVmMGNjM3JqaWZtRVFjM1FINXZoTFNaSE1FeVlyZEJqQnNDUWxYSUlJUGt6aEszMHpId2tqY2hhdGdpN2NOdjczMGxTL0VlQkc2N1hUbTJaeWtvLytQbTFpR09KbDZEdjFRUUh3T0xWZytaZHFLN0I3T2dYZFhsMDhnNDRmaW1XV3E2Zzl0Mzl6TzUrSyt2T3lFcUMxK2lDT2hJTHQzK1JUUlNkN0lEMlhOdU5VNFRKQStseVZZODVKOTNyTExYWC81RUprVkxXd1A3d1o3bzg1SnpaLzY3TmpEQTZPZFVMcktmWUpvTmZwbmd6WlZEbVBEVmMvNXp3MS9QaXVlSithdW5Db20zdXliQ2FBN1dzcXJwUC9xenlod3hhcUJuOEYyRjdTNW9rVmkrUjhpbllyWm1ab0c0VkkwSWd3WkpBaXpvd2hkaUl5WUY3QXBhSkozT2N1Y2RuZTk0Y1lYMTAydkJjcit3YzJ0TjhVUEw1Ly9xVjVkNnh1N1ZHQndTaEo2RWhHVG9WVUFtQ1k5Mm9aNVFZTG1ObFc3R2xnVW03VS92eSszUXV1b1BzRWkxVmNYaktoOW5MZFdzOGNWM25TbjkvUHl3b3RoRjlXdDhpT1NGbXdoVHB6VkU5VWk1U0Q2NUtoaDdNNUZYamNnUzVKU3JuZ0RmME1VUG9JNjExZzZVVCszSWtyWU5CbkQwTi9uek92QlN4aVNPSGdDSDVNWE8zNEc5bHNtcTZQY0F2TmtNeExUMTkvViIsIm1hYyI6IjEzOTZmYzQ2ODE0YjQ2MDdkODJlMDg3NWUwNDk3OGY4MzE4ODQxMTQyYzliNTZlYWE2NDZhZDgwMmYzNjZmN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+