В Кондрово снег с крыши упал на 66-летнюю женщину
Инцидент произошёл в воскресенье, 1 марта, на улице Интернациональной.
Сошедший с крыши снег накрыл женщину возле подъезда.
- Женщина получает необходимую медицинскую помощь, - прокомментировали в Управлении Следственного комитета по Калужской области. - Угроза её жизни отсутствует.
Уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь