Происшествия

После схода снега на детей прокуратура Калуги начала проверку

Прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц после ЧП на улице Пухова.
Ольга Володина
01.03, 17:50
Фото: Прокуратура Калужской области
Речь идет о сходе снега с крыши дома №13, где 1 марта пострадали два ребенка. Их доставили в больницу, сейчас врачи оказывают им помощь. Степень тяжести травм устанавливается.

Прокуратура организовала проверку. Жиляков поручил разобраться, исполняли ли уполномоченные лица свои обязанности по очистке крыши надлежащим образом.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В Минздраве Калужской области сообщили:

- Дети, получившие травмы после схода снега с крыши дома по улице Пухова, после обследования в областной детской больнице отпущены домой. Травмы не подтвердились.

