В Калуге снег с крыши рухнул на детей
Происшествия

В Калуге глыба льда покалечила детей

В воскресенье, 1 марта, в Калуге случилось ЧП: с крыши жилого дома №13 на улице Пухова сошел снег.
Ольга Володина
01.03, 17:07
Фото: Администрация города Калуги
Под завалом оказались двое детей — 12 и 13 лет. Об этом сообщили в городской администрации.

На место за 8 минут прибыла скорая. Пострадавших увезли в детскую областную больницу, где сейчас проводят все необходимые обследования. Степень тяжести травм уточняется.

На месте работают оперативные группы и специалисты управляющей компании. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и понять, почему с крыши вовремя не убрали снег.

