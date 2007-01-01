В воскресенье, 1 марта, в Калуге случилось ЧП: с крыши жилого дома №13 на улице Пухова сошел снег.

Фото: Администрация города Калуги

Под завалом оказались двое детей — 12 и 13 лет. Об этом сообщили в городской администрации.

На место за 8 минут прибыла скорая. Пострадавших увезли в детскую областную больницу, где сейчас проводят все необходимые обследования. Степень тяжести травм уточняется.

На месте работают оперативные группы и специалисты управляющей компании. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и понять, почему с крыши вовремя не убрали снег.