Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия На Южном обходе Калуги столкнулись Changan и Subaru
Происшествия

На Южном обходе Калуги столкнулись Changan и Subaru

Вечером 28 февраля на трассе под Калугой случилось ДТП.
Ольга Володина
01.03, 10:31
0 248
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сигнал об аварии поступил спасателям в 20:25. На 42-м километре автодороги Р-132 (Южный обход Калуги) столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, участниками аварии стали машины марок Changan и Subaru. Удар пришелся в боковую часть одной из иномарок, у другой разбита правая часть капота.  В результате столкновения пострадал человек.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авария дтп дтп. гибдд
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklUOElHRjRZWnJ6eVBrN0VWZmhrSnc9PSIsInZhbHVlIjoiMFA2bE1jQkRsZHMrMWtWSXpPYVVaN0lUcVhkLzBFUjczTkdVZW02QTRkN3MzY1RwMkhlMVZQL3ZoSWgrb0Vuem5iSE5OVFV1L1lqcXdmTER5RElrOFlLQjIwVVJaRDJOZm9lbUVCY293QVhQR0F1THl1aEhiNkt2alpPYjJvVU8wWW1oaTFMTlNvZFZuanlQeGhUK1VCY3Q4bmxlT1p4Q1dkSkNwSUN5NkR0aGFOK3cra1VYZWRCSFlhYU1hVFliUjdwZDl6WlB5c0gwQnpTRnMvRHk0ZjVmTXhkOUdCZ010c3FaMWRpckpoYWhVeEc4VVJLaEwraHdOcFptSzNnTFloMDVjZHpVazQ2Tmp1RENSLy9lL1pyNFY0S3d0SDYrenkyVWlpQTk0MCtua0Q0TVBXNVg3OUFQNnNERStmOUNqcVdzczVSSUYxNTZ2ems4T1VObmtBa21hSUlpa1RkOFJGaTZmZFlHVDd2bkg2YXh6VEdNZEdoVWwwUVRQbDlIWllLNHZlZEhBU0grT05MYjIrbmJJYno0ZkJsdVVkRXlKVi9VeENIeVRFMzVVSTNkVFBsYi9zUytqSmV6SGVWZiIsIm1hYyI6ImM2NzE0ZjhkYjMyNzVkZDczYjNjYmI3YmNjMTE0MTM0NGEyN2YwNDllMmNlMzNmNWQ3NDEzZWYzMDFjZDhkYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRvWlA3amdXTHI4SlNlUVNEVFd0TVE9PSIsInZhbHVlIjoiNzdjRTNjYStnWWlwMlFZYkVCK1dWRy9HTnFETFdYYTZhbFlmMjhBakJNaE91b2RkUTkrb1AzQ1JSR1o0MDlSZW8vSTVuZlRHQmxHMER5MHdyVHlxZWNYV3QwMkg4MUdaZEZwTDZQc25DdjFNbDE3aTJSUk9NdWIrYmExNkMwUTN6MW5JNlZkSGVPNk0zQmhCYlhIVTJEY01kWVdhWXRlVnJYQW1qYzEyR2RUc1ZSRmgzb0V5SzRFd00ycXNJUHh0TjkvUDZmdEUyL2RxVkNNRDBxSkhrQk1MWndSNTVJenNpbStQM2UrMWg0SUxRMW1mSmpub2NUaTFkU3Z1UWxnOWdPdFBNN2F5L2lNWUZhVnVtdm0xSnZiamFWYjh6a3BwTURkMWN1ZnFuTkpnZXo2S1dIKzBQdTRpZHpJSEdJN0R6S2o0cy8xays0eElCamViWTZ1anA2dmdCV1lJcG8rdno4RUdsU0hiK3M0Y3gwT3FXeVdhcEFBZDJoTjVXNTVBUWwxMU8wWE82bHFsQkU5emI1QURpS0QrS2QzYjBMNjNsT2x3UnNJUUQxbDJOK1YvMVI5R21SRGNNZ0g4V1ZIMFdnUWVmTm91UDFBWE82cU1JMUxoRkRXaExxQXNpcVhVV1BkS0tLY3hSNStRZjMzenIvZ2FGZjcxVmV2R01UeG9tSWhmTnZZOWJZSDZYTzNrT0hOT0Y5RTMxd2RuUDdRNDd3dm4yTnIxSEtjVDBxbm9ITk5jcitzbDY0OUwyTHhEZnh0RE1NZHBaN0lGZWRHNzIrZ29IcVhxUDhyMHp1NDAyY0pta016K2E1UjRnN3M1bGp0elVFajhYdDRWWU5tKyIsIm1hYyI6IjU3NzRjMmJjODI0NTk5YzgzNjY2YWU0ZWQxM2QxMWQxYTg4YWJlMTFkN2Q5ZTMwZjBiOTY5ZWRlMjUzZjdiZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+