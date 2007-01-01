На Южном обходе Калуги столкнулись Changan и Subaru
Вечером 28 февраля на трассе под Калугой случилось ДТП.
Сигнал об аварии поступил спасателям в 20:25. На 42-м километре автодороги Р-132 (Южный обход Калуги) столкнулись два легковых автомобиля.
По предварительным данным, участниками аварии стали машины марок Changan и Subaru. Удар пришелся в боковую часть одной из иномарок, у другой разбита правая часть капота. В результате столкновения пострадал человек.
Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.
