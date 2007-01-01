Беспилотную опасность отменили в Калужской области
Утром в субботу, 28 февраля, массовую рассылку об этом сделало МЧС.
Ранее ведомство призывало калужан быть бдительными из-за возможной атаки БПЛА.
Губернатор области Владислав Шапша рассказал, что на окраине Калуги и в Ульяновском районе сбиты два беспилотных летательных аппарата. В результате происшествий никто из людей не пострадал.
