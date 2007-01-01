Пожар произошёл в Перемышльском районе
Поздно вечером в пятницу, 27 февраля, вызов спасателям поступил из деревни Малые Козлы.
Около полуночи там загорелась хозяйственная постройка.
В результате пожара пострадал один человек, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются. На месте работает инспектор Госпожарнадзора.
