В Калужской области опять объявили беспилотную опасность
Происшествия

В Калужской области опять объявили беспилотную опасность

Дмитрий Ивьев
27.02, 19:48
Вечером в пятницу, 27 февраля, МЧС разослало жителям Калужской области экстренное оповещение о потенциальной опасности, связанной с беспилотными летательными аппаратами.

Людей призвали быть внимательными и соблюдать бдительность.

По состоянию на вечер пятницы официальных сообщений о сбитых дронах или инцидентах с участием БПЛА в регионе не поступало. В аэропорту «Калуга» полёты продолжаются в штатном режиме.

