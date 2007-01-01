Два беспилотника сбили в Калужской области

В ночь на субботу, 28 февраля, силы ПВО уничтожили летательные аппараты на окраине Калуги, а также в Ульяновском районе.

Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На местах происшествий работают оперативники.

Ранее МЧС объявляло беспилотную опасность в области.