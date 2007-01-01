Два беспилотника сбили в Калужской области
В ночь на субботу, 28 февраля, силы ПВО уничтожили летательные аппараты на окраине Калуги, а также в Ульяновском районе.
Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На местах происшествий работают оперативники.
Ранее МЧС объявляло беспилотную опасность в области.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь