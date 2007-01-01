Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Два беспилотника сбили в Калужской области
Новость дня Происшествия

Два беспилотника сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
28.02, 08:38
0 485
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ночь на субботу, 28 февраля, силы ПВО уничтожили летательные аппараты на окраине Калуги, а также в Ульяновском районе.

Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На местах происшествий работают оперативники.

Ранее МЧС объявляло беспилотную опасность в области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVYcW10UXRnazJBNGNWaHNDd0tZeXc9PSIsInZhbHVlIjoiYVlqdjNTbnVvcEg0WS9kdWhGNG55R1A1RkJHeGFOcVV4WUt4azFJZGs3b1FQVHZBYnlUa3JsNGxXM3JoQUROeEpKNGpMSWFYTGp5eWtQT3krcit1b1pvam03bWw4N3ZxaFNIcW56UDZxK0JHUTl6TzVTY2dPZkFNMk1aQkFsNVlPajM2TllBTzBGRHdadU9nUmJadHFveHkraTh6dStReG13Q2o2NzhsUzJSR1puZFpKWlNLeTRGdGpZVFNnSTFtK05yRmJmZi9nODl4VjFTY3U3ZEljRjZ6NHBGR2pxNlNCZkZSWHdrZnV5c1FwV1RTdmczTnlMTHRKQURma2lEOW9ObTAzTmUxYWdXaFpkWXNqM0s2d1pGc04xTXJXd3lTcWZxNEc2dWZJWVI0RlBSZXh6V0FBdmdnVnE0NzRIYXZiTjFzbEFVbHpucnA0dURYZEFoMEJISy9kMUhEaVdPREg3N1dpRUhzYyt1NlhhaG9iSi9idGFVUVBrYVdpY2c1VUFnOUx5RVJFUmRuZ0lydVI3VW9sNnlLa0xlc2JOdFh3SG11V0lqcFFrUGF0WW1QQUp0OHZDZ0V6MXBsMFl4eCIsIm1hYyI6ImMwNmY3ZGU4ZmIzNTgwNjI3OGUwY2E0MzIzYTQ2N2RhZmE0MGRmMDM2OTExMTU2NDkwNTkzZjJmNzJkNmI1ODQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRCYzhUWVNCZHpEays2eUFCbWlNZnc9PSIsInZhbHVlIjoibXNCaG5FS3pqdzA4WWwwRytJNlc3MmFBUzUrSStaV29zVWlUZVhBTjZuTVZqUW14WHZyUVJacktCQ05tTk45TWVmaHJhaHJaM1BqRzlJa0x3dmpLUGFzRUM4dWlsQVN0NEtoL2pGK2dLRjE0UGU3bHR0WFlhWjIwTE9WOXFFemt4RHFpczVNYUlqMXJFSDFlRnRlVno4NjRHV2tBOS83NEdxblVkNmcvbCtRd0JrRjRzeUxsTUNnYjdibzZjaHJIblhGalNJOGJmWndTVFFWb2c2WDAzcGhKZ2JRZHVKdzhFVUduZTUvRDlJZm1hZGR6eDRlNG9ndmtpNWhjeEhWNHFrMFRnTkRwNUZobXlmOFBWNThoUE4rOFZoVjliUDg2V1ZBM1VZMnBnblZKaXdNYjRIQVV6SXcveTEzdXAvV3JtS0xiK2lhN1hOMlYvbWpjM3Vtd3pvc1Q3NW4rZ1ZwVUlBL29RcFN2TkRXazZnRkkxOUhoaW0rWW1ZbHc5UDByMjR6L29kVUpmdmh3MFYrTTdzTE1DOWg1Yklxa01ralAreTFYYTNqcFFkOWpLRmRCaVAyWDR0YXdNUmtWUjhPMFJLRDluZnZrcTdpU1BOUy9WR1IzeHdhS2JoTGJPdnhQUjhabUdCcEFCWElMVTVTT3ByYU5qYnFScWhFNzdpejJwSWRNRDZXdW9lOGhiaHgwak91UitGd3ZYV0loS0Z2Tm9PRVp1czhkeElGOVArNlVHbTUrQmZmSXFBRzl3Z1FEZEpvN0FZb3MvWU9MM29vUXBIcWx3eSs1Sm9VVUI2eGJOK0pXZnR5OC91K1U4OWpnWWRLQkV2TFRTdG1KZUFKOCIsIm1hYyI6IjQ3NGJiNTQ2N2Y4NGJhMzMzNjVjZjRmZGM3NmZiZmFjMDQ1NGE0M2M1OTM1MDEyMjU4NjdmZGE5YmExMzllNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+