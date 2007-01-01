Обнинск
Главная Новости Происшествия В Калуге у дома на Плеханова за минуту чуть не убило двух человек
Новость дня Происшествия

В Калуге у дома на Плеханова за минуту чуть не убило двух человек

Дмитрий Ивьев
27.02, 16:54
0 504
Фото: Владимир Ивкин.
Начавшееся в городе потепление принесло смертельную угрозу пешеходам. С крыш многоэтажных домов начали падать ледяные глыбы.

Один из таких случаев произошёл около 16:35 в пятницу, 27 февраля, у дома 53 по улице Плеханова.

- Меня чуть не прибило сосулькой, - рассказал главный редактор нашего издания Владимир Ивкин. - Спасибо родителям за отличную реакцию на звук, отпрыгнуть в сторону успел. У этого же самого дома, но через 30 секунд и 10 метров родителей за реакцию благодарил уже некий мужичек. А шедшая за ним мама с маленьким ребёнком стояла белая, как полотно, и, зуб даю, благодарила Бога за удачу. Бабушки, которые стихийно торгуют тут, получили знатную порцию разговоров на вечер.

