Новость дня Происшествия

В Калуге затопило улицу Жукова

Дмитрий Ивьев
27.02, 14:11
Коммунальная авария произошла в пятницу, 27 февраля, в районе поворота на железнодорожную больницу, сообщил наш читатель.

На проезжей части образовалась огромная лужа.

По предварительным данным, прорвало трубу с холодной водой.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что троллейбуса маршрута №18 стали ходить только от «Кошелева» до площади Победы.

- Произошла утечка на сетях холодного водоснабжения, - прокомментировали в администрации Калуги. - Сотрудники водоканала проводят ремонт на месте без перекрытия абонентов, вскрывая поочерёдно необходимые участки асфальта.

Отключать воду в домах пока не планируется.

