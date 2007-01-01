В Калуге затопило улицу Жукова
Коммунальная авария произошла в пятницу, 27 февраля, в районе поворота на железнодорожную больницу, сообщил наш читатель.
На проезжей части образовалась огромная лужа.
По предварительным данным, прорвало трубу с холодной водой.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что троллейбуса маршрута №18 стали ходить только от «Кошелева» до площади Победы.
- Произошла утечка на сетях холодного водоснабжения, - прокомментировали в администрации Калуги. - Сотрудники водоканала проводят ремонт на месте без перекрытия абонентов, вскрывая поочерёдно необходимые участки асфальта.
Отключать воду в домах пока не планируется.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь