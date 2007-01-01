Обнинск
Происшествия

В Калуге женщина пострадала при пожаре в квартире

Дмитрий Ивьев
27.02, 09:08
0 956
Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 27 февраля, в многоквартирном доме на улице Звездной, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около двух часов ночи там вспыхнула квартира.

Пострадала женщина. Её госпитализировали в БСМП с отравлением продуктами горения.

Из-за пожара из дома ночью пришлось эвакуировать 20 человек, среди которых семь детей.

Причины возгорания станут известны позже.

