В Калуге женщина пострадала при пожаре в квартире
Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 27 февраля, в многоквартирном доме на улице Звездной, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около двух часов ночи там вспыхнула квартира.
Пострадала женщина. Её госпитализировали в БСМП с отравлением продуктами горения.
Из-за пожара из дома ночью пришлось эвакуировать 20 человек, среди которых семь детей.
Причины возгорания станут известны позже.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь