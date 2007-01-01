Обнинск
-6...-5 °С
ПВО сбила 11 беспилотников над пятью округами Калужской области

В четверг, 26 февраля, Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в течение дня военные уничтожили 11 вражеских беспилотников в небе над регионом.
Ольга Володина
26.02, 22:11
0 101
Читайте KP40.RU:
Дроны сбили над Боровским, Думиничским, Жуковским, Малоярославецким и Сухиничским округами, а также на окраине Калуги. На места падения обломков выехали оперативные службы.

По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Аэропорт Калуги по-прежнему не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения ввели с 14:33 по решению Росавиации, и пока они сохраняются.

