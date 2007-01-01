В Калужской области объявили беспилотную опасность
Такие сообщения от имени МЧС пришли жителям региона днём в четверг, 26 февраля.
Калужан призывают быть внимательными и осторожными.
Одновременно с этим Росавиация сообщила о закрытии для полётов аэропорта «Калуга».
Власти области пока не сообщали о каких-либо сбитых БПЛА.
Напомним, в ночь на четверг два беспилотника уничтожены в Хвастовичском районе.
