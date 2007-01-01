Обнинск
Происшествия

В Калужской области объявили беспилотную опасность

Дмитрий Ивьев
26.02, 13:13
Такие сообщения от имени МЧС пришли жителям региона днём в четверг, 26 февраля.

Калужан призывают быть внимательными и осторожными.

Одновременно с этим Росавиация сообщила о закрытии для полётов аэропорта «Калуга».

Власти области пока не сообщали о каких-либо сбитых БПЛА.

Напомним, в ночь на четверг два беспилотника уничтожены в Хвастовичском районе.

