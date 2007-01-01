Три человека пострадали в аварии на трассе в Калужской области

Госавтоинспекция сообщила подробности о происшествии на федеральной дороге А130 в районе Малоярославца. Эта авария произошла утром в среду, 25 февраля.

По предварительной информации, 30-летний водитель «Тойоты Королла» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранта».

Пострадали трое: 47-летние водитель и пассажирка «Лады», а также 33-летний пассажир «Тойоты».

После аварии также выяснилось, что водитель «Лады» ранее был лишен водительского удостоверения. На него составили административный протокол.