Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Три человека пострадали в аварии на трассе в Калужской области
Новость дня Происшествия

Три человека пострадали в аварии на трассе в Калужской области

Дмитрий Ивьев
26.02, 10:48
0 616
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Госавтоинспекция сообщила подробности о происшествии на федеральной дороге А130 в районе Малоярославца. Эта авария произошла утром в среду, 25 февраля.

По предварительной информации, 30-летний водитель «Тойоты Королла» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранта».

Пострадали трое: 47-летние водитель и пассажирка «Лады», а также 33-летний пассажир «Тойоты».

После аварии также выяснилось, что водитель «Лады» ранее был лишен водительского удостоверения. На него составили административный протокол.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ink3MHM1WjI1L24zQ1B3YVhhYUVlTEE9PSIsInZhbHVlIjoiRDZtcytQR0g5ZHVaMzBBcjRGQXFVZVY5cGIzVUpzajBDekx2ZEF1MUx2aTZ2ZFRuUEoyWnFuaUpYNzRWK1craVdOMnJwOTErNVFSMkk4MklLN2hJZVVUWHFiSEl4ZjNTVlhRSVptRUFJR1FoV2N4eloram1BdzlqQkdRZUNDMzhKN3c1dlNaS2owckFvVTk1RGxQaFNZMnhPY0xleXFjNHJGMlJQNzdNZ2xkdHljdWRtZHdtNDNvZVl2Sk9La0xsZnFLemFXVmJVbXlrSEZiZmtjLzBHSFVRd0FzSXlBc1B0R1pJN0I0ZktZM0FlTzhEK2tobHBDZ1NTZjZkVldXVEN1Y1QxSm9oWUJNZHZlaDlOdmEwOWtRK2RRdnBlR1FMTGt4QTZ1c3dKcXJBVFBsTnZzL21GOUJ2V09ySWdRNjdHWXA2amI5UGp4V0VhSjEyR0l6TzJrNDJlZmVUVTJzWXlkT3hCNmpBL2RBSU1oT05hd0UrbUxaaVljalNwY2N1dS9zYi8rTWtYTTl0MnFZT1ZMNDRjc1dIQkwzdzZ0Q1poMkx0TkxvVk9CazJMOTFmRG40aDMrc1dPZFlINWNjSCIsIm1hYyI6IjNiNDFkMThmYjNlODRhNjk0NWNhNzVkYjVhM2ExMGU2Y2RmOTA4OTcyMGYyZWYyZDk0MTJkZDZhZWZlZGQ0ZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlsZWlwSW9jWXRmK0N4eGVKb3c5OVE9PSIsInZhbHVlIjoiZVAvdklCd21YL1F3bFhicGtHMWNwVmJxVzNnV05UbmtwK2Z0akU0VG1PUjhNWklmS0lCTE01a0xoanVMUlNEUWdkZlJwZ3RrMjlwMnI2Sy8xRktBSWVTRkljWEZxUUhraUJXaWorMEszVkVPSFJheWZJMk43Sm1uOUY3VnNnVzhJckJtenIwbkRkL1VtVm90Wk5rRFJIK3NjcHBZbWpKNVJzc1VkdE45NGlmQ3d1Q0M1T2FYY1ZMRjQ5TitjcDk5M3puUlRmWkRYN0JsZzdrblVaR21tWjc3cFF1UHg4eGFRNHJNR2VlbExLYXRNSm9HUDFQbG1ZcWFWYzg3K2FrTFREcjhiYjUzaG1Uc3VHOGhoY0ZHL3hud0V4azNsWDBqeHRxK05VOS9Ycmh2WHRHU2xyVXByRm9sL1NBcEdJNERIS1F5ZGwwTjFrRmJFN3dhUUhtdGV5SEtmYUF4VzJoaWtuVWJVZVVLdSt5SmUrdm1XU2l5R3hTNmtyUGdhemw1bVdONktKR1l4WmhiOFBtWXNkYUZHZ0hPWlByYmI1cTlkdnRWLzFjeW5JUHhRU1orZkpTc1FGVW5FRVpNUkZVWXlzd3BPSGI5cVovR05qV3lNMGpnT3VFVTFhN3F0Ym04WFJLdmNuK2NPUVExSnJsSjVpenVOR3h6cTR4M211dkhPZTVUdDNnVjNaa3grMUdDRkdsUVBrSFZ6Wi9FYS9uZ1VXdlVkb3hQaDlvS29PNFE5YVVWVVk0eksxMkhLWnlUQ2dtbEU5NnBDOFR0ekFWZkNMRG1OYWoxQ3F1VjZpOHcvRHhHSU9sYkVkS0xINlQ0WWtNanlTN2tmNVY0TWZYeiIsIm1hYyI6IjY0MzJkMWE4MDllMzkwZTJkNDM3OTk2MjAyYmM1Y2UxMzAxZDhlNzIzNzIzYWM2MDAyYjgyYzhmM2M0MDZmMzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+