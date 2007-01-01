В Калуге машина сгорела в гараже
Пожар произошёл вечером в среду, 25 февраля, в гаражном кооперативе «Огонек» в районе улицы Болдина.
Огнём уничтожен легковой автомобиль. Также повреждено здание гаража.
Из людей никто не пострадал, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
На место выезжали три расчёта спасателей. Причины этого возгорания ещё устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь