Новость дня Происшествия

В Калуге машина сгорела в гараже

Дмитрий Ивьев
26.02, 08:39
1 1012
Пожар произошёл вечером в среду, 25 февраля, в гаражном кооперативе «Огонек» в районе улицы Болдина.

Огнём уничтожен легковой автомобиль. Также повреждено здание гаража.

Из людей никто не пострадал, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

На место выезжали три расчёта спасателей. Причины этого возгорания ещё устанавливаются.

