Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Два беспилотника сбили в Калужской области
Новость дня Происшествия

Два беспилотника сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
26.02, 08:29
0 768
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Это произошло в ночь на четверг, 26 февраля.

Беспилотные летательные аппараты уничтожены на территории Хвастовичского района, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его информации, никто из людей не пострадал, а на земле в результате происшествия нет разрушений.

МЧС ночью объявляло беспилотную опасность в Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
3 оценили
0%
33%
0%
33%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNzT01jMlJjTy9WZUduR1BSYjg4TEE9PSIsInZhbHVlIjoiNjNJZlRDSENqYWRmQ3BmeTEzZFcxZ0xpQTdhUjROcHNmOWZ1R05lMGJKVmFHUGlqWlZUOHNrL01Jb3dyeHJkN2J0NlRJUDJGTGlUbnk2T0NmRzNWQ3ZuKzg1QnJzZ2xXNndNWjB5akJMQ1ZDcVAzR1poaGx5WTl4VjRTTTdnQi85aEYxZzhHTzJMdDRrUzFIWkNhSEI2bGkzNERtamJhcGtCTnlONWhEMjNudk8yWmtFd3FtMFhFYnkrdlhsQjlFNi9TQ1I5Y1ZZNFVlUzBZeE5TUStUV0pJNFlRVXRxRFgvUE1UL2tGa1dqcGg4RW5IVE8rRDFoTVVsUWFzRHhOZmJJbXZrWE5uK1c3RVI3SHozSE9Xc2JpTmdqNkdRY2RpUGpGZUsrVVM1KzZyY3BzMUlPa0lFZ0t0UGhNU3pjSzgwU3dCdVV2WlFFbHBaeWwxTGlYWHRpRGZ2M0xHUFpDUTBqUVFHOUdNQUZKUzZ4K1U3cTlZSndEeFlrdkM2TFpzN0RMOUFJc3UrR0c0R0xRRERkVU50MGtrSzF5S0wva0c5YVducFEreUxTMVhqYUIwQTVNR3BaWTdIVVZSUHdPciIsIm1hYyI6ImQ4YTRhNWJlYjQ1YzMwYTA1OGQ5ZmJiZWU5OTE0NjI4ODFmNTJiYjZlZTgzZDZmY2YwMzg4YzM3MzAyN2JmZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkoxcXNuWnJDZmhMamU5ZXNQVFJSZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiT21mMDRtZE5JZVFuaDBRVUlpbk9GMzNVOVZHQXp4VyttY3hNb1pyRWgvdUZMbEJpR1RBSWZuRDdEYXdlNk05eUNPcWQrQlI3dVo2TGdHclFLMDNJMy9xLzlUS05qUllJVVJ3WFFQVGFpZUswenhDSlZmMXVFTWdaVU9NeHZ4ayt0WU5hMEhlVUd3TGlBd1ZjdmNhWlo3cDFSNzNhY2pSbktRSkFHSXFlVlVXWTJVV2FMS1hiRVRxb1gydlF1WU15U1Y0RTRjamVGV2xqNjFwMkI5NUxZeGxlbGNuVU0vV3U1cXVXQ2VXTXZ4d0xjZGhsTkJtQTRMMi9HUFg5amQwNzh2UHg4RTZDTy8wQlJiYTZkSGJ2bFlQT01DSC9yNDdOb0tZUTVlb3MxcFhOUnJaNFVMNnlqNnVua1VDeXdHWWZWMW8rdXpSSDRhd3JvL1pudWorNlRuaHlGL3p5bXpOc05HUUo4QTBiSm9CcWt4NmRRSzFNcmppcmplSE50aE1aTlNuQk81bXhnbDJPME1LMzQ4b0FlbC9HMUZRL1ZyK2hqeFVvRlBOQWd5RUUxVUNzb1hocWlrWG1rRW55V2JhalFUV0hJRDg0RGxLVCtVN0lpbVlyekZaVWlIb1dldVI2Wml0ME9CZXkycm15VjUzWUdON1YwaTFES3lWNmtONlFSQWdMWGViaUNldk1VT2ZMbzlLMEpVWi9sYkQ0TFZYbjk3dUtIYnIvMmIxcEdGUTE0Q3BzZnE5V1dDdkZyU2ZkN0t6Rk9hSWVJbEU5UExramVaRlp0RWU3NmRtcDd6ay9yZjZCMXZEL0Y0TnQ0SEZZTUZTOWllOE1YK0ZXaGhEVyIsIm1hYyI6ImRhODc4Y2QxY2MxZWIxODE2NGZiZWQ2ZDhmZGYyM2VkZWE5NTMwYjczNGRlMTU4OTIzYmUwMzY5M2FmZDA4Y2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+