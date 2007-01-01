Два беспилотника сбили в Калужской области
Это произошло в ночь на четверг, 26 февраля.
Беспилотные летательные аппараты уничтожены на территории Хвастовичского района, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По его информации, никто из людей не пострадал, а на земле в результате происшествия нет разрушений.
МЧС ночью объявляло беспилотную опасность в Калужской области.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь