В Калуге 18-летний парень пострадал в массовом ДТП
В полиции сообщили подробности о происшествии на участке обхода Калуги между Турынино и Пучковским мостом. Эта авария произошла утром во вторник, 24 февраля.
По предварительной информации, 55-летняя женщина за рулём «Сеата» не справилась с управлением и врезалась в ограждение. После этого «Сеат» отлетел в «Чанган», а потом ещё досталось и «Ладе Калина».
Травмы в аварии получил 18-летний пассажир «Чангана». Врачи оказали ему помощь.
