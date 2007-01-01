Обнинск
-4...-3 °С
Происшествия В Калуге 18-летний парень пострадал в массовом ДТП
Происшествия

В Калуге 18-летний парень пострадал в массовом ДТП

Дмитрий Ивьев
25.02, 11:16
0 863
В полиции сообщили подробности о происшествии на участке обхода Калуги между Турынино и Пучковским мостом. Эта авария произошла утром во вторник, 24 февраля.

По предварительной информации, 55-летняя женщина за рулём «Сеата» не справилась с управлением и врезалась в ограждение. После этого «Сеат» отлетел в «Чанган», а потом ещё досталось и «Ладе Калина».

Травмы в аварии получил 18-летний пассажир «Чангана». Врачи оказали ему помощь.

