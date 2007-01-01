В Калуге пробка собралась на Южном обходе
Утром в среду, 25 февраля, там затруднено движение из-за ДТП.
По сообщению очевидцев, авария произошла на участке между Чижовкой и Желыбино.
Пробка собралась в сторону Анненок.
Ранее в соцсетях калужане жаловались на суженную проезжую часть на Южном обходе из-за снежных навалов. Также на проезжей части образовалось большое количество ям.
