Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге пробка собралась на Южном обходе
Происшествия

В Калуге пробка собралась на Южном обходе

Дмитрий Ивьев
25.02, 08:52
0 414
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Утром в среду, 25 февраля, там затруднено движение из-за ДТП.

По сообщению очевидцев, авария произошла на участке между Чижовкой и Желыбино.

Пробка собралась в сторону Анненок.

Ранее в соцсетях калужане жаловались на суженную проезжую часть на Южном обходе из-за снежных навалов. Также на проезжей части образовалось большое количество ям.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRiWFhWaG1Vd1I1WWo3d0tzNytkMnc9PSIsInZhbHVlIjoiNDNJRldjZ1ZtVUhzdVBBd1VjSThXdXgwbmNHdEltNUtGa0p0YXk3QmlONlUvZ1NlQTF1RjBOR21GNDNZWmh3ek8zVEtlNnpFUXZZalNRVVBXVHVhKzB4U3QvY3lCY3lwS01odzBhc0hvUndocVhJeFhva2NPclNPUUF0c2pZbGxDQVdrd3pzRWIraS8xcTJnekhrNXVBVWp4UzQ3eC8wLy9lQk9EWWQwWGdZR25nYi9SVXVEUmFhV1FmV1d2U3V0enFkT0xFT1ZWQmp6VkJBdFNlTWIxalJrRXlyOFBlVENYcVM2VnNiMDdkM1NqOG0wdERGdk5IMStFZCtmWmlPNUZhOVpNNkZHSDZDeWtXbnkyeXhSa0NZVFNtcjVSUmNhcU0rSERsWWdMcnpibzJiOXJabHdoM1BTbHVLVUEwMEpiWkY4c1R6ZTV4QTF2UWJUTGRPYzRuaFdPUWdSTGxtSkp1S1gzU3FLQ3BQcUdIdFovL3A1aTZVMHpjSHdaQjdDYmV5aFlzbENjSFduSzlaaHgyV0swa0hDRUJVbDBqWkdhNDdZM0ozTWNXc29Gb0VKUHBDQW1FN2l4M3pmVVZPeSIsIm1hYyI6IjU5NWU4NWE4ZjBhYTU0NzIwZWRjOWVhMTk3NzY1OGI4YWIzNmUzNTFmZjlkZTY1NTlmMmI2YzBmYjE1YzJlZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBETzFJUHhpdDJpSWUwRWVhS2JEWlE9PSIsInZhbHVlIjoidGU0SXZwWG80SzNNMjZNNFRMdmtVc3lEZHRXNW4yemU1MTRJOS9mRkFZTUFFVzl4cjU0VkdrMU9kVkN5NU9Veng3N2kyanN5OHhLVGdIZ25IS2tPVkdpd2hFUFVFWHU5cVdhNjZTMGovSktrRGMrSzNvbE12QUZJUjJHSFdlanM5Vzd0Y1BvZGZRYkJ6aGpHYVpTb1NBL0JydkJob2l5cjVhN2JVRDdUQ1hSaUtYTDJMcGQ3TEcwckxacDgxVEpDUWRGTlB6ei9NYm9pOUFMSDNjLzkvYnc5VHVZMG00R2Z4SkUvY2Fjb3dnVkVZMHFlUzJyeHZZOU1jZEFtSndRWmFOOEZKR1lhNHdJeE9TaGorbHFoUzFqV3MyZVQzSmJHclBkY0JzckVhbXVPUVAvdjBmaGxrZmtuaUJTc3JjbU5kQjN0R010N082TS9UWGp0cDRKaHIvdVNtaFBFQ3pma2NlcmlHZDEyY0lVZUxZalhIV2t3OXpYQ2tNc1l6eDV3ZnZVWm1mY0t4TG5iWHgyblIwd1IxMndtMmJ5NTJTMTRaLzkyKzExTGtRZTduNnMvVlQ3ZkhzQzRwZHNhVU9jN0ZPbFd2RFdQNldtTGJwTnBLdVJ4UFpEOG15dDVFTWhTLzlsMU9yeGVJcGlBQ1FSVGlocGkvaDFyRHV0RFpFb3N1NlV2dVRLa1NaY1hmanViRGM5S2NDd2lRRndoUXE1MmxZVVhYRGpYaCtZV3BTNG8xVDFKc1RhU0FxUWZhM3lkcmJueDVZU04wSjh5T2FoRUIvQWQyQ3NHdW1tYXJRWjlpbndVQkFpZy9OVVdJSVpWSHQ0QVpNcDdiNmdBczhxRSIsIm1hYyI6IjFlZjc2MTg4OGQ1ODI2MThkZTNhZmM0ZjY5YTkzMmQ5ZDliZWQ4OGQ2YzAwMWEwNmM5YzRmODIxNDBjZWQwNGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+