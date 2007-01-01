Обнинск
Происшествия В Калуге организовали проверку после обрушения крыш двух домов
Новость дня Происшествия

В Калуге организовали проверку после обрушения крыш двух домов

Евгения Родионова
25.02, 09:47
0 509
В среду, 25 февраля, прокуратура города Калуги сообщила об организации проверки после частичного обрушения крыш двух многоквартирных домов на территории областного центра.

По данным ведомства, на Грабцевском шоссе обрушилась кровля жилого одноэтажного 4-х квартирного дома. Повреждена кровля и потолочные перекрытия. Пострадавших нет.

Также на улице Линейной обрушилась кровля и потолочное перекрытие трёхэтажного многоквартирного дома. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Прокуратура взяла на контроль восстановление прав граждан.

Новости по тегу
происшествия
