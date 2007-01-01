В Калуге организовали проверку после обрушения крыш двух домов
В среду, 25 февраля, прокуратура города Калуги сообщила об организации проверки после частичного обрушения крыш двух многоквартирных домов на территории областного центра.
По данным ведомства, на Грабцевском шоссе обрушилась кровля жилого одноэтажного 4-х квартирного дома. Повреждена кровля и потолочные перекрытия. Пострадавших нет.
Также на улице Линейной обрушилась кровля и потолочное перекрытие трёхэтажного многоквартирного дома. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.
Прокуратура взяла на контроль восстановление прав граждан.
