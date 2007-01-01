В Калуге жители домов с рухнувшими крышами отказались переселяться
За последние сутки в городе произошло два ЧП.
Частично обрушились крыши домов на Грабцевском шоссе, 96 и Линейной, 28.
Причиной называется скопившийся на кровле снег.
Ситуацию прокомментировали в администрации города:
- В доме на ул. Грабцевское шоссе, 96 в квартирах никто не проживал, зарегистрированным предложили жилье из маневренного фонда, но они отказались. В многоквартирном доме на ул. Линейная, 28 все жильцы тоже отказались от переселения в маневренный жилой фонд. Ситуация на контроле, управляющая компания продолжает восстановительные работы.
