Главная Новости Происшествия В Калуге жители домов с рухнувшими крышами отказались переселяться
Новость дня Происшествия

В Калуге жители домов с рухнувшими крышами отказались переселяться

Дмитрий Ивьев
25.02, 08:54
За последние сутки в городе произошло два ЧП.

Частично обрушились крыши домов на Грабцевском шоссе, 96 и Линейной, 28.

Причиной называется скопившийся на кровле снег.

Ситуацию прокомментировали в администрации города:

- В доме на ул. Грабцевское шоссе, 96 в квартирах никто не проживал, зарегистрированным предложили жилье из маневренного фонда, но они отказались. В многоквартирном доме на ул. Линейная, 28 все жильцы тоже отказались от переселения в маневренный жилой фонд. Ситуация на контроле, управляющая компания продолжает восстановительные работы.

