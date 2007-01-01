Обрушилась крыша дома на улице Линейной в Калуге
ЧП зафиксировано в ночь на среду, 25 февраля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 1:00 произошло обрушение 15 квадратных метров кровли жилого дома. Причиной этому, по предварительным данным, стал скопившийся на крыше снег.
Сейчас решается вопрос с ремонтом.
Напомним, накануне вечером также рухнула крыша дома на Грабцевском шоссе.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь