Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Обрушилась крыша дома на улице Линейной в Калуге
Происшествия

Обрушилась крыша дома на улице Линейной в Калуге

Дмитрий Ивьев
25.02, 08:48
0 663
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

ЧП зафиксировано в ночь на среду, 25 февраля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 1:00 произошло обрушение 15 квадратных метров кровли жилого дома. Причиной этому, по предварительным данным, стал скопившийся на крыше снег.

Сейчас решается вопрос с ремонтом.

Напомним, накануне вечером также рухнула крыша дома на Грабцевском шоссе.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
чп снег
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
25%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhKNmJ5ZHNnbHM5L0JhUWc3ZWZxSVE9PSIsInZhbHVlIjoiVzBZbDNBOVZFQ09MN1d1Q2xGajlvTUM4V3BqVGp6SnArZitDdGp6a1Q4Qks4R0V0RTUrUVV6aWtyRFVGZWdaeWFpMG4vSlQ2Z2hrQnR4WXZJaTU1YjNWMlRLdEZMRzR3Wi9PRUtCWDRjV2dMdnFPdHgzMW1zMGZ4bjE5SGF0UWg0Z0E2enJTcjhXOXJWcnIrcWpwVXc0Q09ocW5pK04vUU54Y3NwUnpraDB6QmM3RUtzSkgxd2ZzeTd6L2lUMnRYcHFQTUQ5dzJtKzB4MTNlczhQRHFvR1l1dzB1UVZTTFI4UzZuQUJXSTRWOFdvbnJUVHo2RUd4bUoyWmlNYTdmK1JaNUVlZ3NpNHBVMkhIK2NINkowemp1UnRXVXVwS0svTzRRL01Qb3JhSzRFcVpFK3pRYXNZWXRTa1RnVldGMWpZSFNKZzBQRFVkOG03OW1peElFdXJoMS8zV3poM0g2OWpXUE9RVXM3ZE5WbHNIMWowS0lid0RIbEtiaXMzZUViSzBJdDJ1dkY4c2Qyc0x6MHdDNFhsaVJGbmV5SHJYUnFuN2JMQ2thZ2swaVQyU0hrTEtJWUkycHlsZmVQRzRRTSIsIm1hYyI6ImJmOWNlYmU1NjlkNzBiNzc4OTQzODE1NWZkNjMwMWQzOWZmMmJhOTFmNWRhYWFhNGU3M2YwZWM1NmY1ZjBhMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkwrVnhBVmEwMDQrZFZHRjAxVmVIaGc9PSIsInZhbHVlIjoicjhHWlI4KzJlQmJtRnZoYytUVm5ub2N4eVA1VUZ3TjB1dXRVbFNTd3c0dFlyUEtDWjZvaVZ5SVRiTFN0SHE2aHFWMDRpR2h6UU52YlgrSmNKK0pCL292Qjh1V0E4N0wzQjk1QW5hckU0VzhYTGkyOVIyMllDUVhNcUNUZmJRNE5yNnhYak8vL0tNOEwxbmdPSnZhVzZVOUQ1cFZjZEovdmpxcm55SDVNMTRvUGpoVUdiMkNQZG9LZHhRNUtCR2tUMUo4bS8xcGw4Tk96K29SYWxPdTF3c0pQTGJNUE5mS1ZidVBTUUU2a2JOcytHaTB3U2gyRnJZSzNkVUNVSjJ3VDRxOWFnUi9zZFhWT2dXQ2pMZjdlU24rb2NlYmZjai9YTFNCdjdmWDFiUGwzRFhzVGxDaFdteDBKR0pENnNSRWFsVUtlcDR3VVN5NTUwRlY2Mm1PUjZDNytwaDF1Mnk4UmtOdkM4N3N3dzcyTnNrTUxtc0diTERmZGZqa1FtYTl3T2ZZNkNseGpzNDNUc0Y0QlBCZVhQV1Y3S1ZHTkxZS2ZXNWx2Q3FGVGhIOWE5OW1NRks0UzVhV2paaWxzOHBSNmk4VWJFaXM4d080K2twek5NdzNFT3FZbGtpQnltV1I0ZnNYVTl4bUJ6Qmo0Y3N6cWw5dzVYeTVKMWorM0c3UklsUzZ0WVVVOFJtL1pPVzRCRXppS0FtWGFHN0E4UHVXelRDNWtBUm0xaGVYeWhSb3RMVEduc1pCcmhrWlR3YzBxT1g4bUFsQy96U3VXWG5nVUlTQ2Zka1ZRVUNCaUJSM0EwNTRHc0lUWC9ZRTIrTG9mTGpBNzZGV3pSb0VLV2dwWCIsIm1hYyI6ImIyZWFmNjFmZWUwYmIzYzg1NmJkYjkxZThiYzUyYzlhNTY4ZDg4MDk5M2E4OTE1MmQ0MzY1MmUwMjAwYTJhYjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+