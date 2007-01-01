Обнинск
Новость дня Происшествия

В Калуге обрушилась крыша дома на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев
25.02, 08:43
0 1015
ЧП произошло вечером во вторник, 24 февраля.

Крыша не выдержала веса снега примерно в 20:00.

Площадь обрушения составила около 80 квадратных метров, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Кровлю собираются восстанавливать силами администрации города, пояснили в МЧС.

