Беспилотную опасность отменили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.02, 08:00
Угроза атаки беспилотников действовала в ночь на среду, 25 февраля. Утром в МЧС сообщили об отмене тревоги.

Напомним, власти региона сообщили об одном сбитом беспилотнике на территории Кировского района. Из людей никто не пострадал.

По данным Минобороны, БПЛА также атаковали ночью Брянскую, Тульскую, Орловскую, Смоленскую и Московскую области.

