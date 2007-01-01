Беспилотную опасность отменили в Калужской области
Угроза атаки беспилотников действовала в ночь на среду, 25 февраля. Утром в МЧС сообщили об отмене тревоги.
Напомним, власти региона сообщили об одном сбитом беспилотнике на территории Кировского района. Из людей никто не пострадал.
По данным Минобороны, БПЛА также атаковали ночью Брянскую, Тульскую, Орловскую, Смоленскую и Московскую области.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь