Беспилотник ночью сбили в Калужской области
В ночь на среду, 25 февраля, силы ПВО уничтожили летательный аппарат на территории Кировского района. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
По его информации, никто из людей не пострадал. На месте работают оперативники.
Разрушений на земле также нет.
Ночью калужан от имени МЧС предупреждали о беспилотной опасности. Временные ограничения вводились в аэропорту «Калуга».
