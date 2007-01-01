Молодые мужчина и женщина пострадали в ДТП на дороге Калуга – Тула

В полиции сообщили подробности про аварию в Ферзиковском районе, которая произошла утром 23 февраля.

Недалеко от посёлка Октябрьский столкнулись «Лада Веста» и «Шкода Октавия».

По предварительным данным, 26-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Шкоду».

Травмы получили сам молодой автомобилист и его 25-летняя пассажирка. Врачи оказали им помощь.