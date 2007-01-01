Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Молодые мужчина и женщина пострадали в ДТП на дороге Калуга – Тула
Происшествия

Молодые мужчина и женщина пострадали в ДТП на дороге Калуга – Тула

Дмитрий Ивьев
24.02, 11:08
0 590
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В полиции сообщили подробности про аварию в Ферзиковском районе, которая произошла утром 23 февраля.

Недалеко от посёлка Октябрьский столкнулись «Лада Веста» и «Шкода Октавия».

По предварительным данным, 26-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Шкоду».

Травмы получили сам молодой автомобилист и его 25-летняя пассажирка. Врачи оказали им помощь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpUaUZhbzkyU3kzUDJ6TXRYSEhOVlE9PSIsInZhbHVlIjoiUzZDQzgxSW9Wa09leFNHWnFKbzQ5UXFGeXM3SEFHWENQWHhkMFZlNFpKdjh0cXgxS0FlWFp2UWNtUWdmMTVONWNKWnhrN1RFYnZ3VW42U05UdUpqQ1FZelN4TGtBUDFQemdTZDEweUVFV3I5clVPck1IR2xRVHVoZWVLYVlGZUJFSGgvMCsxY09pb0JEM25JVDlHNFJjZ0tNS2V2WEJkL3ZXT2JtV2xEQkVMd3RnckJxL0JXdnZyTCtlazhJRG9MM2tSS1lFT1hwWmgvaWltSjdiUFBOR0pEVkM5aml0SCs4T1BWejJGeDlmWnJXY3FuWU42QlZtUjdtMDNTQWRlL3MxQVV4VjhiTTk3RU1ubmZNM1g0aFFZQnhQUzNDYnlnY2VHSktPVDk2N1l6WmhDNnJNdVBQVUZSRk1NTnRwSkJFWURHOXJzekZjRGlnOEk5M3d6RUVSSlhzTkdvcFBGSk5ZOW14QnQ4TDMvR0p5Wm8zaTdzRVhLSm9yME1aUnN1SVZZTEdHVmIwU01La2pvcHEzdXllbnlWaEJsVXU0OUFXR29QTUJHSmtKVE0zNm9xeVJrU1JmWm5oSHV1MXBYNyIsIm1hYyI6IjgxNDAzNWMyZTQ4OGQwZTUxYWQwYTkyN2Q2ZWViMzE1OTdlMWViNGZhZmMwYzRiZTgxNDQ1NzhiMDRmOWIwMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZWays2TjY4MDVMdklPZDJuMkUveWc9PSIsInZhbHVlIjoibWJ1SDJnYW0vSjNyZmRaMHVCeVB1QXlyRC90dlpPU1hBMHhqM2NPVklHaDBlODN3ek0rSHRkT2VIenRQYXVCcnpvRzFOR2ZFTHVLVjlMM1dDK2lSV3dHbWJuTDFCa1preitrcE55TW5hdC95OHRKaEEwa1I2d1RDTWdCcXArUEhVeng4TzNxbEgrNTVtVStxZFRKcWl4bjVCbmU5MW4rVWpYS3pOTWFOdGlCMFN4cTAwdEY5UlNud2QzMlc4WUJSMmJnOE1Eb0pZMm1BQTdjQ0V6bUNURWpGZ2F1eWlVWDVoUG5BUWdmeld3bEp1cTdZQ3FzZjdJQ3k1OVFIVTB4eXR5akdIWW5FVEhOUmpTdHplTE0rVmhPQ1ExV0VOSGlIYmcvYTJaNnVkazllY1htMUsvc3doZTVNVkhZMHFnUGt6NEpkZkZsZVkzZmIrbUEvUldENitVSlZYUzlyZXo4SjNQZDJsM1I3bmQvNDJ5cHA1aXA5K2gxZWN5MjNvVGV2aWZLUnpXa2J0dmdiN2tCVnQ0dXQ5WTRMVmNPNE9PcERCUjJZQUNTWVhGOC9VSklRSGlZek04SjNyUXNHSVFTbXdwL0J0cGF2RmowMktQQWt2OGZBcFlzdnZJbSs1WVozaklWekZ0WnhUL1doY0c2dlVFaVNCL0FnbDRpVHJvUzZ1L2JWNTdvUVhCTnd3UzJFZnpiS04xei9Ba2t2NE5TWHFPeDQ0T1J3VGVlN0dSY0tESVFFYWpHU2NVRkV4MVcyWHhLQjB0UFR3ZHNPNjZwUkY2UHhMeldEUFpSeEFwRnFVRVR5MmVmZFgwTFZkWUVrV0UyNzZOZXN5blRJTlhKYyIsIm1hYyI6IjMxNzJmNWJlZTUzNjM5NmY1ODUwOTMzMTFjZWY2NTUzOTYwODM3OTE5YTc3MzBhY2E5MzIxMTQ5ODIyYWFjYmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+