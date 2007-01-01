В Калуге сбили пешехода
Вечером 22 февраля ДТП произошло на улице Болотникова, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 20:30 человек попал там под колеса легкового автомобиля «Шевроле».
Сообщается об одном пострадавшем.
Обстоятельства этого ДТП на Болотникова ещё устанавливаются.
На месте работали представители оперативных служб: полиции, МЧС и скорой помощи.
