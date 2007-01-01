Обнинск
Происшествия

В Калуге сбили пешехода

Дмитрий Ивьев
24.02, 07:40
Вечером 22 февраля ДТП произошло на улице Болотникова, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 20:30 человек попал там под колеса легкового автомобиля «Шевроле».

Сообщается об одном пострадавшем.

Обстоятельства этого ДТП на Болотникова ещё устанавливаются.

На месте работали представители оперативных служб: полиции, МЧС и скорой помощи.

