Происшествия

Две легковушки разбились на дороге Калуга – Тула

Дмитрий Ивьев
24.02, 07:15
Утром 23 февраля авария произошла недалеко от посёлка Октябрьский Ферзиковского района.

Около 9:00 там столкнулись легковые автомобили «Шкода» и «Лада Веста», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным спасателей, пострадал один человек.

Точные обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

