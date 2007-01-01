Две легковушки разбились на дороге Калуга – Тула
Утром 23 февраля авария произошла недалеко от посёлка Октябрьский Ферзиковского района.
Около 9:00 там столкнулись легковые автомобили «Шкода» и «Лада Веста», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительным данным спасателей, пострадал один человек.
Точные обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
